Meilenstein beim A380 Triebwerk GP7200

Das GP7200 Triebwerk von Engine Alliance ist neben dem Trent 900 von Rolls Royce das zweite Standard Triebwerk für den Airbus A380 Superjumbo, der Antrieb hat im Juni die 500.000ste Flugstunde absolviert.

Das GP7200 wird momentan an 24 A380 im Liniendienst bei Emirates, Korean Air und Air France eingesetzt. An der Paris Air Show 2011 wurde der 500.000 Stunden Meilenstein durch das Gemeinschaftsunternehmen von General Electric Aviation und Pratt & Whitney bekannt gegeben. Engine Alliance bietet neu das stärkere GP7272 als Option an, der 320 Kilonewton starke Antrieb führt beim A380 punktuell zu besseren Leistungswerten.