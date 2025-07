Mehr Emirates Flüge nach Mauritius

Emirates führt einen dritten täglichen Flug nach Mauritius ein und bietet so noch mehr Reisemöglichkeiten innerhalb ihres Streckennetzes.

Im Rahmen seines Engagements zur Förderung des Tourismus auf der Insel Mauritius hat Emirates angekündigt, ab dem 1. Dezember 2025 einen dritten täglichen Flug einzuführen. Der zusätzliche Flug, der mit einer Boeing 777 unter der Flugnummer EK709/710 durchgeführt wird, ergänzt den bestehenden Flugplan und unterstützt die Reisepläne von Emirates-Kunden, die von einem der 151 Ziele des Streckennetzes aus eine Reise nach Mauritius planen.

Emirates, die weltweit grösste internationale Fluggesellschaft, bedient Mauritius derzeit mit zwei täglichen Flügen an Bord des Flaggschiff-Flugzeugs A380, die unter den Flugnummern EK701/702 und EK703/704 operieren. Die Aufnahme des dritten täglichen Fluges im Rahmen einer Codeshare-Vereinbarung mit Air Mauritius bietet günstige Flugzeiten und ermöglicht Kunden aus dem Nahen Osten, Europa und Amerika nahtlose Verbindungen zu diesem beliebten Ferienziel im Indischen Ozean. Mauritius gehört stets zu den beliebtesten Reisezielen der Schweizer im Emirates Streckennetz.

Passagiere können jetzt Sitzplätze in der First Class, Business Class und Economy Class auf dem Flug EK709 buchen, der täglich um 06:55 Uhr in Dubai startet und um 13:40 Uhr in Mauritius landet. Flüge von Mauritius mit der Flugnummer EK710 starten um 18:30 Uhr und landen am nächsten Tag um 01:10 Uhr in Dubai. Alle Zeiten sind Ortszeiten.

Tickets können ab sofort unter emirates.ch, telefonisch unter +41 844 111 555 sowie im Reisebüro gebucht werden.

Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer, sagt: „Wir möchten den mauritischen Behörden dafür danken, dass sie uns einen zusätzlichen täglichen Flug ermöglichen. Wir bedienen Mauritius bereits seit 2002 voller Stolz. Unsere aktuell zweimal täglich stattfindenden A380-Flüge nach Mauritius sind ein grosser Erfolg und tragen massgeblich zum Wachstum der Tourismusbranche des Landes bei. Der zusätzliche tägliche Flug mit unserem Grossraumflugzeug Boeing 777 ermöglicht eine Kapazitätssteigerung von mehr als 30 Prozent auf dieser Strecke und bietet Freizeit- und Geschäftsreisenden zusätzliche Flugoptionen für nahtlose Anschlussflüge.”

Er erklärt weiter: „Wir haben kürzlich unsere Codeshare-Partnerschaft mit Air Mauritius und erneuert und bekräftigen damit unser Bestreben das Reiseziel durch die Förderung der touristischen Nachfrage noch mehr in den Fokus internationaler Reisender zu rücken. Wir freuen uns auch, den Betrieb der nationalen Fluggesellschaft von Mauritius zu unterstützen und zu ergänzen. Deren Dienste haben massgeblich zu unserem Erfolg auf dieser Strecke beigetragen. Der zusätzliche tägliche Flug ermöglicht es beiden Fluggesellschaften, die Nachfrage von Reisenden aus aller Welt zu bedienen.“

Seit Emirates im Jahr 2002 seinen Linienflugdienst nach Mauritius aufgenommen hat, hat die Fluggesellschaft mehr als 8,8 Millionen Passagiere und mehr als 126.000 Tonnen Fracht auf Flügen von und nach Mauritius befördert. Der Passagier- und Frachtbetrieb hat einen bedeutenden wirtschaftlichen und sozialen Beitrag geleistet und so unter anderem 119 Millionen US-Dollar an direkten Einnahmen aus Emirates-Flügen, 264 Millionen US-Dollar an Tourismuseinnahmen sowie 530 Millionen US-Dollar für die mauritische Wirtschaft durch tourismusbezogene Ausgaben erwirtschaftet. Die Aktivitäten von Emirates hatten auch einen enormen Einfluss auf die Belebung der Wirtschaft und haben die Schaffung von 3.600 Arbeitsplätzen im Land unterstützt. Darüber hinaus arbeiten Hunderte von Mauritiern für Emirates, von Piloten und Kabinenpersonal bis hin zu Ingenieuren, Kundendienstmitarbeitern und Führungskräften.

Emirates ist es gelungen, die Nachfrage in seinem globalen Streckennetz dank seiner langjährigen Partnerschaft mit Air Mauritius seit 2003 und der Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) zu steigern. Dadurch können die Fluggesellschaft und die Tourismusbehörde seit 2012 an gemeinsamen Initiativen arbeiten, um Interessengruppen in wichtigen Märkten die Attraktivität von Mauritius aufzuzeigen.

Die Fluggesellschaft bietet derzeit 14 Flüge pro Woche zwischen Dubai und Mauritius mit ihrem Flaggschiff, dem Flugzeugtyp A380, mit einer wöchentlichen Kapazität von mehr als 15.000 Sitzplätzen. Emirates ist nicht nur die einzige Fluggesellschaft, die Flüge mit der A380 auf die Insel anbietet, sondern auch die einzige Fluggesellschaft, die Sitzplätze in der First Class bietet.

