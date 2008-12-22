Frontier Airlines einigt sich mit Piloten

Frontier Airlines meldete, dass sie ein provisorisches Abkommen mit den Leitern der Piloten-Gewerkschaft schliessen konnte.

Die Vereinbarung wurde von der Frontier Airlines Pilots Association Leitung gut geheissen und muss nun noch von den Mitgliedern der Gewerkschaft angenommen werden. CEO und Präsident der Frontier, Sean Menke, bedankte sich bei den Piloten für deren professionelle Mitarbeit während des ganzen Lösungsfindungs-Prozesses. Es sei wichtig, dass alle Mitarbeiter mit den Plänen der Leitung einverstanden seien und man die Restrukturierung der Airline gemeinsam angehen könne. Der Präsident der FAPA, John Stemmler sagte, der provisorische Vertrag werde die Schäden bei den Verträgen minimieren und helfen, die Geschäftskultur der Airline zu bewahren.

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