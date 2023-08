Frontier meldet Monatsgewinn

Frontier Airlines hat den Monat April mit einem Netto-Gewinn von US$ 2,4 Millionen abgeschlossen.

Im letzten Jahr hatte sie im selben Monat einen Verlust von US$ 26,9 Millionen einstecken müssen. Präsident und CEO Sean Menke sagte, die Airline spüre nun die positiven Auswirkungen der Restrukturierungen und Kostenkürzungen des letzten Jahres, in dem die Airline Gläubigerschutz beantragt hat. Frontier meldete gestern, sie hätte gar einen Gewinn von US$ 3,4 Millionen erzielt, wären nicht die Kosten in Höhe von US$ 1,1 Millionen im Zusammenhang mit dem Konkurs entstanden. Frontier Airlines ist in Denver beheimatet.

