Frontier publiziert Verkehrszahlen

Frontier Airlines kann eine Rekordauslastung für den Monat Dezember und für das gesamte Quartal ausweisen.

Die Fluggesellschaft meldet für den Monat Dezember eine Auslastung von 79,5 Prozent, eine Zunahme von 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und ein Rekord sowohl für den Monat als auch für das beendete Quartal. Der Yield lag bei 11,75 Cents, 1,7 Prozent höher als im selben Monat des letzten Jahres. RPM sanken um 9,7 Prozent auf US$ 721,22 Millionen bei ebenfalls kleinerer Kapazität von US$ 907,21 Millionen (-17,5%). Frontier Airlines transportierte 800.609 Passagiere, ein Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im Ende Dezember abgeschlossenen Quartal lag die Kapazität bei 2,631 Milliarden ASM (-16%), während der Verkehr um 11,8% auf 2,121 Milliarden RPM sanken. Daraus ergab sich eine Auslastung von 80,6 Prozent. In den drei Monaten beförderte die Airline insgesamt 2.386.814 Gäste.

Haben Sie die aktuellste News-Wochenschau schon gesehen?