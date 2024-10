Marabu Airlines eröffnet Basis in Köln Bonn

Marabu Airlines Airbus A320 (Foto: Marabu Airlines)

Der Flughafen Köln Bonn freut sich über die Neueröffnung einer Basis durch Marabu Airlines, Marabu fliegt ab Köln zahlreiche Sonnendestinationen an.

Ein neuer Stammgast auf dem Vorfeld des Köln Bonn Airport: Marabu Airlines hat am Freitag, den 11. Oktober 2024, zum Start der Herbstferien in Nordrhein-Westfalen eine neue Basis am Standort eröffnet und die ersten Flüge von und nach Köln/Bonn gefeiert. Die Maschine der Ferienfluggesellschaft wurde in diesem Rahmen mit einer Wasserfontäne der Flughafenfeuerwehr am Airport begrüßt, Passagiere am Gate mit kleinen Geschenktüten des Flughafens und der Airline empfangen.

„Die Eröffnung einer Basis ist immer etwas Besonderes – und ein Grund zu feiern: Wir freuen uns sehr, dass wir Marabu Airlines als neuen Partner für unseren Flughafen gewinnen konnten“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. Mit zunächst einer am Flughafen stationierten Maschine steuert die Schwesterairline der Condor im Herbst und Winter drei beliebte Reiseziele in der Sonne an: Heute nahm der moderne Airbus A320neo Kurs auf Fuerteventura, am Samstag folgt Teneriffa und am Sonntag der ägyptische Badeort Hurghada. „Mit den Flügen zu diesen besonders im Herbst und Winter beliebten Sonnenziele ist das Engagement von Marabu eine Bereicherung für unseren Flugplan und unsere Passagiere“, sagt Schmid.

Marabu hat somit pünktlich zum Auftakt der Herbstferien sein Programm mit jeweils zwei wöchentlichen Flügen auf die Kanarischen Inseln Fuerteventura (dienstags, freitags) und Teneriffa (donnerstags, samstags) aufgenommen. Nach Hurghada geht es gleich drei Mal pro Woche (montags, mittwochs, sonntags). Während der Herbstferien bietet die Airline außerdem drei Flüge pro Woche nach Palma de Mallorca an – immer freitags, samstags und sonntags. Zurück ins Rheinland fliegt sie stets an den Wochentagen, an denen auch die Hinflüge stattfinden.

Alle Flüge sind bereits buchbar. Da Marabu eine Schwester von Condor ist, werden Tickets von Condor vertrieben.

Flughafen Köln Bonn