Malaysia Airlines bestellt 17 Airbus A330

Malaysia Airlines hat bei Airbus 17 A330-Großraumflugzeuge fest in Auftrag gegeben und bestätigt damit eine frühere Grundsatzvereinbarung.

Die Auslieferung der Passagierjets wird in der ersten Jahreshälfte 2011 beginnen, während der erste Frachter später im selben Jahr in die MASkargo-Flotte aufgenommen werden soll. Die neuen A330-300 erhalten eine Kabinenauslegung für 283 Passagiere in zwei Klassen. Sie werden künftig das Rückgrat der Mittelstreckenflotte der Airline bilden, die damit Verbindungen im asiatisch-pazifischen Raum sowie in den Nahen Osten bedienen wird. MASkargo wird die A330-200F-Frachtflugzeuge auf Strecken mit bis zu 3.200 nm und mit einer Nutzlastkapazität von fast 70 Tonnen einsetzen. „Die A330 ergänzen die anderen Flugzeuge, die wir im Rahmen unseres Flottenmodernisierungsplans bestellt haben. Die zusätzliche Kapazität wird uns die Erhöhung der Flugfrequenzen auf wichtigen Verbindungen und die Eröffnung neuer Strecken ermöglichen. Diese Strategie ergänzt unsere kontinuierlichen Investitionen in Mitarbeiter, Systeme und Infrastruktur. Wir schaffen damit die Voraussetzung für die Beschleunigung unseres Wachstums“, sagte Azmil Zahruddin, Managing Director und CEO von Malaysia Airlines. „Dieser jüngste Auftrag von Malaysia Airlines unterstreicht den Rang der A330-Familie als effizienteste und vielseitigste Produktlinie in ihrer Klasse“, sagte John Leahy, Chief Operating Officer Customers von Airbus. „Zusätzlich zur erwiesenen Zuverlässigkeit und den geringen Betriebskosten der Passagierflugzeuge wird die MAS-Gruppe als einer der ersten Betreiber von der neuen Effizienz profitieren, die mit der A330-200F auf dem Markt verfügbar wird.“Malaysia Airlines betreibt als langjähriger Airbus-Kunde derzeit insgesamt 14 A330, davon 11 A330-300 sowie drei A330-200.. Neben dieser jüngsten A330-Order steht in den Airbus-Auftragsbüchern bereits ein Festauftrag über sechs A380 für den künftigen Betrieb auf den am stärksten nachgefragten Langstreckenrouten. EADS