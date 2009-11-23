IATA schliesst MOU mit Russland

Das Russische Verkehrsministerium und die IATA haben gemeinsam eine Absichtserklärung zur Bildung einer strategischen Partnerschaft unterzeichnet.

Das Russische Verkehrsministerium und die IATA haben gemeinsam eine Absichtserklärung zur Bildung einer Strategischen Partnerschaft unterzeichnet.

Die Zusammenarbeit soll sich auf die Bereiche der Sicherheit, Technologien, Flughafeninfrastruktur, Funknavigation und Training fokussieren. Generaldirektor und CEO der IATA Giovanni Bisignani traf in Moskau auch den russischen Präsidenten Dmitry Medvedev. Die weltweiten Richtlinien der IATA könnten Erhebliches zur Entwicklung einer sicheren, effizienten und umweltbewussten Luftfahrt in Russland beitragen. Auch Medvedev sieht die Partnerschaft zwischen der russischen Föderation und der IATA als prioritär. Bisignani drängte den russischen Präsidenten, die Gebühren, die Russland von den eigenen Airlines verlangt, den Gebühren ausländischer Airlines anzupassen und bilaterale Verträge mit anderen Ländern abzuschliessen, um grenzüberschreitende Zusammenschlüsse und Käufe zu ermöglichen.

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