MAS bereitet sich auf „Furcht erregende“ Zukunft vor

Malaysia Airlines wird die Treibstoffzuschläge vielleicht um 50 Prozent erhöhen, um in der „Furcht erregenden“ wirtschaftlichen Umgebung zu bestehen. CEO Idris Jala schrieb in einem offenen Brief, dass drastische Veränderungen unabdingbar seien.

CEO Idris Jala schrieb in einem offenen Brief, dass drastische Veränderungen unabdingbar seien. Die Betriebliche Leistung müsse verbessert werden, gedacht werde dabei auch an Fusionen und Akquirierungen. Im ersten Quartal konnte MAS sich mit einem Gewinn von MYR 120,5 Millionen (USD 37 Millionen) gerade noch über Wasser halten, der Druck werde in nächster Zeit aber noch grösser werden. MAS wird, so Jala, die Zuschläge auf internationalen Flügen erhöhen, gleichzeitig Kosten minimieren, Kapazitäten einschränken und durch Angebote wie die Everyday Low Fares Initiative die Einnahmen ankurbeln.