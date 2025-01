Münchner Flughafen legt zu

Lufthansa Airbus A340-600 in München (Foto: Lufthansa)

Der Aufwärtstrend am Flughafen München hält an und spiegelt sich in den Verkehrszahlen des vergangenen Jahres wider: 41,6 Millionen Passagiere bedeuten gegenüber 2023 einen Zuwachs von viereinhalb Millionen.

Damit war das bayerische Luftverkehrsdrehkreuz im Jahr 2024 der wachstumsstärkste Flughafen in Deutschland. Die Flugbewegungen stiegen um acht Prozent auf über 327.000 Starts und Landungen. Die Sitzplatzauslastung übertraf mit rund 82 Prozent noch einmal das Rekordergebnis von 2023.

Die positive Entwicklung beruhte vor allem auf dem dynamischen Wachstum im Europa- und Interkontinentalverkehr. Flüge zu Zielen in Europa und den Mittelmeeranrainerstaaten verzeichneten ein Plus von 12 Prozent. Noch stärker wuchs der Langstreckenverkehr, der um 17 Prozent zulegte.

Das hervorragende Streckennetz des Münchner Flughafens wurde im vergangenen Jahr erneut ausgebaut: Es umfasst mittlerweile 224 Ziele in 66 Ländern. Nicht weniger als 96 Fluggesellschaften flogen den Airport regelmäßig an, davon fünf reine Frachtfluggesellschaften.

Positiv entwickelt hat sich 2024 auch der Frachtbereich: So stieg das Luftfrachtaufkommen um elf Prozent auf gut 308.000 Tonnen.

Ich freue mich sehr, dass wir in München sowohl bei den Passagierzahlen als auch bei den Destinationen ein so starkes Wachstum verzeichnen können. Das bestätigt, dass eine große Nachfrage nach Flugreisen besteht und unterstreicht die Bedeutung des Münchner Drehkreuzes für Wirtschaft und Bevölkerung des Freistaates Bayern und weit darüber hinaus,

sagt Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH.