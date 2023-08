Boeing Dreamliner in Sonderfarben

Am 21. Juli 2009 rollte Boeing den Prototyp ZA005 mit einem Spezialanstrich aus dem Hangar.

ZA005 ist das erste Testflugzeug in dem neuen, einfacheren Anstrich. Die Testflugzeuge Nummer 3, 4 und 6 werden in den gleichen Farben gestrichen. Testflugzeug ZA001 ist in dem bekannten Kleid von Boeing bemalt und Testflugzeug ZA002 wurde in den Farben von Erstkunde All Nippon Airways versehen. Nach dem Testflugprogramm werden die Flugzeuge 3, 4, 5 und 6 in die Farben der Abnehmerkunden umgestrichen.