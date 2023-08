Boeing 787 Dreamliner Modifikation

Die direkten Modifikationsarbeiten an den beiden Dreamliner ZA001 und ZY997 haben begonnen und werden voraussichtlich rund dreissig Tage dauern.

Boeing 787 Dreamliner Flugtestprogramm Prototyp Triebwerk Tests ZA001 Trent 1000 Flattertests und Überprüfung der Flugleistungsdaten (bestätigen der Flugenvelope). ZA002 Trent 1000 Flugleistungsdaten, Stabilität und Flugsteuerung. ZA003 Trent 1000 Test in der Kabine, Streckenflüge (route-proving) und ETOPS Zulassungsflüge. ZA004 Trent 1000 Fluglesitungsdaten mit verbessertem Trent 1000 Triebwerk. Trent 1000 Package B wird nach sechs Monaten an Zelle 4 getestet. ZA005 GEnx-1B GEnx Zulassungsflüge mit ETOPS Zulassung. ZA006 GEnx-1B GEnx Zulassungsflüge mit ETOPS Zulassung.

Bei dem ZA001 handelt es sich um das erste Testflugzeug, das für den lang ersehnten Jungfernflug vorgesehen ist, der ZA997 wird als statische Testzelle verwendet, an dieser Maschine wurden auch die Schwachstellen bei Biegeversuchen Ende Mai festgestellt. Einige der oberen Verbindungsteile vom Flügel zum Rumpf sind zu schwach ausgelegt worden. Boeing brauchte für die Designänderungen und die Einführung der neuen Produktionsprozesse rund drei Monate, für die Modifikationsarbeiten direkt an den bestehenden Maschinen benötigt der Hersteller rund dreissig Tage. Nach der Nachbesserung müssen an der statischen Testzelle verschiedene Festigkeitstests ausgeführt werden, um die Wirksamkeit der Änderungen zu bestätigen, erst dann kann ZA001 für den Erstflug freigegeben werden. Die erste Testmaschine muss nach den Änderungsarbeiten einige kürzere Gauntlet Tests durchführen und Rollversuche absolvieren, bevor sie zum Jungfernflug abheben darf. Ein neues Datum für den Erstflug hat Boeing noch nicht öffentlich festgelegt.