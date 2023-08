Lufthansa schafft Arbeitsplätze

Nach einem erfolgreichen 2010 will die Deutsche Lufthansa im nächsten Jahr bis zu 4.000 neue Mitarbeiter einstellen.

Die neuen Arbeitsplätze will der Konzernchef Christoph Franz, der vor kurzem noch die Swiss erfolgreich führte, hauptsächlich in Deutschland schaffen. Das Unternehmen sei auf Wachstumskurs sagte Christoph Franz in der deutschen Presse. Der Konzern brauche 2200 zusätzliche Flugbegleiter und will 270 neue Piloten ausbilden, damit das Wachstum weiter garantiert werden könne. Neben diesen hochattraktiven Jobs bietet Lufthansa im nächsten Jahr vielen Berufseinsteigern eine Chance und bietet zusätzliche Ausbildungsplätze an. Der Lufthansa Konzern beschäftigt weltweit rund 117.000 Mitarbeiter.