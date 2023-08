Lufthansa mit weiterem Langstreckenflug ab München

Lufthansa erweitert ihr Langstreckenangebot an ihrem Münchner Drehkreuz und bietet im kommenden Sommer erstmals einen Nonstop Flug von München nach Vancouver an.

Die neue Flugverbindung in die größte Stadt British Columbias wird ab dem 16. Mai 2013 täglich mit einem Airbus A330 angeboten. Sie ergänzt damit den täglichen Flug von Frankfurt in die kanadische Metropole am Pazifik. „Wir freuen uns, unseren Kunden künftig ein weiteres Ziel in Nordamerika anbieten zu können. Vancouver ist nicht nur für Geschäftsreisende, sondern auch für Urlauber eine attraktive Destination“, sagt Thomas Klühr, Mitglied des Lufthansa Passagevorstandes München und Direct Services. Insgesamt fliegt Lufthansa im kommenden Sommer zehn nordamerikanische Metropolen ab München an. Vancouver ist mit 2,3 Millionen Einwohnern die größte Stadt im Westen Kanadas. Die pazifische Handelsmetropole besitzt den größten Hafen Kanadas und ist Hauptsitz zahlreicher Unternehmen der Forstwirtschaft und Bergbauindustrie. In der Region rund um die Metropole haben sich zahlreiche IT-Unternehmen angesiedelt.Vancouver ist darüber hinaus ein beliebtes Reise- und Urlaubsziel mit einem großen Angebot an Attraktionen und Sehenswürdigkeiten.