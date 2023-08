Airbus erwartet Grossbestellung aus Indien

Der französische Präsident Nicolas Sarkozy versteht das Geschäften, er kann in Indien Milliardenaufträge für Frankreichs Industrie an Land ziehen.

Neben den grossen Aufträgen für die französische Atomindustrie und einigen Rüstungsgeschäften konnte Nicolas Sarkozy während seines Besuchs in Indien auch Grossaufträge für Airbus einfädeln. Air India will zehn Airbus A330 und 15 Airbus A320 Jets leasen. Falls der Auftrag zustande kommt, würde er einem Marktwert von rund 3 Milliarden US Dollar entsprechen. Jet Airways will 10 A330 mit einem Marktwert von 1,9 Milliarden US Dollar von Airbus mieten. Air India ist bereits Grossbetreiberin bei der A320 Familie und hat zehn A310 im Betrieb. Jet Airways betreibt rund 12 A330-200.