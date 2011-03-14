Cathay bestellt Rolls Royce Triebwerke

Cathay Pacific kauft für weitere 15 Airbus A330 Langstreckenjets Trent 700 Treibwerke von Rolls Royce.

Neben den Triebwerken entschied sich die Fluggesellschaft aus Hongkong auch für den TotalCare Servicevertrag bei dem britischen Triebwerkproduzenten. Cathay Pacific ist der grösste Einzelkunde für das Trent 700 und wird zusammen mit den offenen Flugzeug Bestellungen mehr als 60 A330 mit diesem Triebwerk betreiben. Das Trent 700 wurde speziell für den Einsatz am Airbus A330 entwickelt, Rolls Royce konnte bereits mehr als 1300 dieser Antriebe verkaufen.