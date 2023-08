Lufthansa fordert Alitalia heraus

Lufthansa Italia will drei neue Routen ab Milan Malpensa einführen und fordert Alitalia damit direkt heraus.

Ab April 2009 will Lufthansa Flüge von Milan Malpensa nach Rom (viermal täglich), Neapel (zweimal täglich) und Bari (einmal täglich) einführen. Passagiere, die vor dem 17. März 2009 für eine Reise zwischen dem 1. April und dem 30. September 2009 buchen, erhalten ihre Tickets ausserdem zu einem Spezialtarif. Um der Nachfrage entsprechen zu können, erweitert Lufthansa die Flotte ihrer Italia Tochter um zwei neue Airbus A319 auf insgesamt acht Flugzeuge. Diese Woche hat die Airline auch ihr Angebot an europäischen Destinationen vergrössert und bietet neu Flüge nach Brüssel, Budapest, Bukarest und Madrid an. Ab Ende März sollen London und Lissabon dazu kommen. In nur vier Wochen hat sich Lufthansa Italia so weit auf dem italienischen Markt etabliert, dass sie bereits damit beginnen kann, ihr Angebot zu erweitern.