Lufthansa übernimmt sechsten A380

Lufthansa hat am Montag, dem 4. April 2011, in Hamburg Finkenwerder ihren sechsten Airbus A380 übernommen.

Der sechste Lufthansa A380 trägt die Immatrikulation D-AIMF und den Taufnamen Zürich. An dem sechsten A380 mit der Baunummer MSN066 werden in der Lufthansa Werft Frankfurt noch die letzten Vorbereitungsarbeiten vorgenommen, bevor die Maschine den regulären Linienbetrieb aufnehmen wird. Der siebte A380 für die Kranich Airline steht bereits fertig lackiert in Hamburg und wird den Taufnamen Wien erhalten.