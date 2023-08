Lufthansa übernimmt Airbus A380

Heute kann die Lufthansa im Airbus Werk Hamburg ihren ersten Airbus A380 in Empfang nehmen.

Mit dem Airbus A380 wird bei Lufthansa eine neue Ära des Fliegens auf der Langstrecke eingeläutet. Der Superjumbo von Lufthansa wird in einer Drei-Klassen-Bestuhlung 526 Fluggäste aufnehmen können. Die erste Klasse ist für acht Passagiere ausgelegt, in der Business Klasse kann der A380 von Lufthansa 98 Fluggäste aufnehmen und in der Economy Klasse können 420 Passagiere bequem transportiert werden. Heute um 11.00 Lokalzeit findet die feierliche Übernahmezeremonie des ersten Airbus A380 für Lufthansa statt. Lufthansa Konzern