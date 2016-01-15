London City Airport übertrifft Passagierrekord

Planespotter-Community am London City Airport

Noch nie zuvor wurden am London City Airport (LCY) so viele Passagiere wie im vergangenen Jahr abgefertigt.

Mehr als 4,3 Millionen Fluggäste nutzten den Flughafen, den einzigen Airport, der direkt im Stadtgebiet der britischen Hauptstadt liegt. Dies ist ein Zuwachs von 18,38 Prozent gegenüber 2014. Der Rekord des Vorjahres, als 3,6 Millionen Fluggäste über den London City reisten, wurde damit übertroffen.

Durch das hohe Passagieraufkommen erzielte der London City Airport das fünfte Wachstumsjahr in Folge. Beflügelt wurde diese Entwicklung durch die bisher verkehrsreichste Sommersaison von British Airways am Flughafen und durch das erste vollständige Geschäftsjahr des Low Cost Carriers Flybe. Zusätzlich verstärkt wurde das Wachstum durch Frequenzerhöhungen auf den Strecken nach Mailand (Alitalia) und Luxemburg (Lux Air) sowie durch neue Reisedestinationen wie Basel und Bern (Skywork), Cork (Cityjet), Mykonos und Santorini (British Airways).

2015 war ein Jahr voller Auszeichnungen für den Londoner Stadtflughafen: Der London City Airport erhielt den Titel „Best European Airport under 5 million passengers“ bei den ACI Europe Awards sowie „Best Airport in London“ bei den London Transport Awards. Mit dem Titel „National Responsible Business Champion“ wurde der Flughafen ausserdem als Spitzenreiter für Corporate Responsibility unter den britischen Unternehmen ausgezeichnet.

„Wir freuen uns, dass wir erneut einen Passagierrekord erzielt haben“, sagt Declan Collier, Chief Executive Officer, London City Airport. „2016 wird ein wichtiges Jahr für uns. Wir schliessen die Erweiterung unseres West Piers ab. Im Frühjahr folgt ausserdem die öffentliche Anhörung zur Berufung für unser City Airport Development Programme (CADP).“

„Durch einfache Verbesserungen unserer Infrastruktur, etwa durch die Erweiterung des Terminalgebäudes und die Bereitstellung zusätzlicher Parkplätze sowie einer weiteren Taxispur, hat unser Flughafen die Möglichkeit, noch erfolgreicher zu werden“, ergänzt Collier.

LCY