LTU Piloten bestreiken Air Berlin

Seit heute Morgen befinden sich die Flugzeugführer der LTU, welche der Air Berlin gehört, in einem zehnstündigen Arbeitsausstand.

Die Vereinigung Cockpit (VC), der Berufsverband der Verkehrsflugzeugführer in Deutschland, hat die Piloten der LTU, die zu 100 Prozent der Air Berlin gehört, heute von 11:30 Uhr bis 21:30 Uhr zu einem 10-stündigen, bundesweiten Arbeitskampf aufgerufen. Betroffen sind die Flughäfen Düsseldorf, München, Berlin-Tegel und Frankfurt. Die seit Januar 2009 laufenden Verhandlungen waren bereits im Februar gescheitert. Die VC-Mitglieder der LTU hatten daraufhin mit 98,7 Prozent Ende März für Arbeitskampfmaßnahmen zur Durchsetzung ihrer Forderungen votiert. Die VC hatte die Forderungen zur Neuregelung von Vergütungsbestandteilen in ein Forderungspaket eingebettet, das insbesondere die Sicherung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen aller Piloten in der Air Berlin Gruppe beinhaltet. Damit sollten auch die tariflichen Voraussetzungen für die Integration der LTU in die Air Berlin geschaffen werden. Vielfach wurde versucht, am Verhandlungstisch voran zu kommen. Ende Juli sind diese Bemühungen erneut gescheitert. Der Arbeitgeberseite ist es bisher nicht gelungen, den Eindruck zu vermitteln, ernsthaft an einer kompletten Lösung interessiert zu sein. Das jüngste Angebot zum Vergütungstarifvertrag ist nicht ausreichend. Deswegen ließen sich Unannehmlichkeiten für die Passagiere und andere Beschäftigtengruppen nunmehr nicht mehr verhindern. Die VC bedauert dies außerordentlich.