LION AIR unterzeichnet MoU für 20 ATRs

LION AIR hat mit ATR einen Kaufvertrag über 10 ATR 72-500 und weitere zehn Kaufoptionen unterzeichnet.

Der Vertrag wurde anlässlich einer Air Show in Jakarta abgeschlossen und ist mehr als US$ 380 Millionen wert. Die bestellten Maschinen werden die ersten neuen ATR 72-500 am Indonesischen Himmel sein und von WINGS AIR betrieben werden. Die Lieferungen sollen bereits 2009 beginnen. Seit Anfang des Programms hat ATR 968 Flugzeuge verkauft und 799 ausgeliefert.