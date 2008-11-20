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LION AIR unterzeichnet MoU für 20 ATRs

20.11.2008 PSEN
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LION AIR hat mit ATR einen Kaufvertrag über 10 ATR 72-500 und weitere zehn Kaufoptionen unterzeichnet.

Der Vertrag wurde anlässlich einer Air Show in Jakarta abgeschlossen und ist mehr als US$ 380 Millionen wert. Die bestellten Maschinen werden die ersten neuen ATR 72-500 am Indonesischen Himmel sein und von WINGS AIR betrieben werden. Die Lieferungen sollen bereits 2009 beginnen. Seit Anfang des Programms hat ATR 968 Flugzeuge verkauft und 799 ausgeliefert.
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