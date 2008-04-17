Die ATR gewinnt US$ 37 Millionen Deal

Die Flugzeugherstellerin ATR, eine Joint Venture zwischen EADS und Finmeccanica, hat eine Bestellung für zwei ATR-72-500 von Bangkok Airline erhalten.

Die Flugzeugherstellerin ATR, eine Joint Venture zwischen EADS und Finmeccanica, hat eine Bestellung für zwei ATR-72-500 von Bangkok Airways erhalten.

Der Wert der georderten Flugzeuge beläuft sich auf US$ 37 Millionen, der Vertrag wurde mit A.I.R. (Aircraft International Renting), der irischen Tochtergesellschaft der TAT Group, abgeschlossen, diese wird die Flugzeuge schliesslich an Bangkok Airways vermieten.





