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Die ATR gewinnt US$ 37 Millionen Deal

17.04.2008 PSEN
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Die Flugzeugherstellerin ATR, eine Joint Venture zwischen EADS und Finmeccanica, hat eine Bestellung für zwei ATR-72-500 von Bangkok Airline erhalten.

Bangkok Airways

Die Flugzeugherstellerin ATR, eine Joint Venture zwischen EADS und Finmeccanica, hat eine Bestellung für zwei ATR-72-500 von Bangkok Airways erhalten.

Der Wert der georderten Flugzeuge beläuft sich auf US$ 37 Millionen, der Vertrag wurde mit A.I.R. (Aircraft International Renting), der irischen Tochtergesellschaft der TAT Group, abgeschlossen, diese wird die Flugzeuge schliesslich an Bangkok Airways vermieten.



 

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