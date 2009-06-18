Air Maroc kauft Flugzeuge von ATR

An der Paris Air Show unterzeichnete Air Maroc einen Kaufvertrag für sechs ATR Verkehrsflugzeuge und zwei Optionen.

Die Vertragsunterzeichnung folgt einer Absichtserklärung, die im März 2009 gezeichnet wurde. Air Maroc kauft vier ATR72-600 und zwei ATR42-600. Die Kaufoptionen beziehen sich auf zwei ATR72-600. Die Auslieferung der modernen Turboprop Flugzeuge ist ab 2011 vorgesehen. Der Regionalableger Royal Air Maroc Express wird die Maschinen mit 48 respektive 70 Sitzplätzen auf Regionalstrecken von Royal Air Maroc betreiben.