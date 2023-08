KAL erzielt massiv besseren Gewinn

Korean Air (KAL) hat ihren Gewinn im vierten Quartal um unglaubliche 581 Prozent gegenüber dem Vorjahr verbessern können.

Die Airline schloss das vierte Quartal mit einem Plus von US$134 Millionen ab, im letzten Jahr hatte sie in der Vergleichsperiode einen Gewinn von US$19 Millionen verbucht. Die Einnahmen aus dem operativen Bereich lagen bei US$2,3 Milliarden, während die Ausgaben um 9,9 Prozent auf US$1,8 Milliarden gesenkt werden konnten. Die tieferen Treibstoffpreise und eine stärkere Währung halfen der Airline, Kosten zu senken. Der Passagierverkehr nahm um 11,3 Prozent zu und auch die Kapazität stieg um 6,5 Prozent an. Der Cargoverkehr verbesserte sich um 15,2 Prozent. Korean Air erwartet dieses Jahr die Lieferung von sieben Flugzeugen, gefolgt von 15 weiteren im Jahr 2011. Sie hält Bestellungen für 57 Flugzeuge, darunter zehn Airbus A380 und zehn Boeing 787.