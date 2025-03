Köln Bonn präsentiert den Der Sommerflugplan 2025

easyJet am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Am Sonntag startet am Köln Bonn Airport der neue Sommerflugplan mit einer Vielzahl an beliebten Urlaubszielen und populären Städteverbindungen sowie zahlreichen neuen Destinationen.

Sonne tanken auf Mallorca oder in Antalya, das Mittelmeer in Italien oder Griechenland genießen oder Städte wie London oder Lissabon entdecken – der Flugplan hält für jeden Geschmack etwas bereit. Insgesamt bieten in den kommenden Monaten 26 Airlines Flüge zu mehr als 100 Zielen in über 30 Ländern der Welt an.

„In der jetzt beginnenden Hauptreisezeit zieht es zahlreiche Menschen in den Urlaub, und unser Sommerflugplan bietet Passagieren eine große Auswahl an attraktiven Zielen in Europa und darüber hinaus. Besonders die Nachfrage nach Reisen zu Badezielen ist hoch – und mit unserem breiten Angebot an touristischen Verbindungen bieten wir beste Voraussetzungen für unvergessliche Urlaubserlebnisse“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Airline-Partner viele beliebte Ziele noch häufiger anfliegen und darüber hinaus auch neue, spannende Destinationen zu ihren Streckennetzen hinzugefügt haben.“

Am Köln Bonn Airport bieten die zahlreichen verschiedenen Airlines im Sommerflugplan einen breiten Mix an Direktverbindungen, touristischen Strecken, Zielen für Familien- und Freundschaftsbesuche und Anbindungen an internationale Drehkreuze. Besonders stark vertreten sind klassische Urlaubsregionen: Ab Köln/Bonn werden insgesamt 15 verschiedene Ziele in Italien bedient, in der Türkei werden 13 und in Spanien 12 Destinationen angeflogen. Auch Griechenland ist mit 8 Routen sehr gut im Flugplan vertreten. Die am häufigsten angeflogenen Badeziele sind Antalya in der Türkei und die spanische Sonneninsel Mallorca. Zu beiden Destinationen gibt es in der Hochsaison bis zu rund 80 wöchentliche Abflüge von verschiedenen Fluggesellschaften.

Porto, Bastia & Co.: Eurowings nimmt fünf neue Ziele auf

Neben bewährten Klassikern dürfen sich Reisende in den kommenden Monaten auch auf neue Verbindungen freuen. Eurowings – mit 69 Destinationen in 23 Ländern Marktführer am Flughafen – sorgt für gleich fünf Neuheiten im Sommerflugplan: Die Airline steuert künftig die Sonnenziele Funchal auf der portugiesischen Insel Madeira (ab 3. April, donnerstags, sonntags) und Bastia auf der französischen Insel Korsika (ab 12. April, mittwochs, samstags) sowie die portugiesische Hafenstadt Porto (ab 1. Mai, montags, donnerstags und samstags) an. Zudem geht es nach Klagenfurt in Österreich (ab 2. Mai, montags, freitags) und Erbil, Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan im Irak (ab 7. Mai, mittwochs).

Neu ab Köln/Bonn sind auch die Strecken von Electra Airways nach Warna (ab 17. Mai, dienstags, samstags) und Burgas (ab 19. Mai, montags und donnerstags) in Bulgarien, die in Kooperation mit SunExpress angeboten werden. Zudem gibt es zwei weitere Hauptstadtverbindungen am Flughafen: FLYONE fliegt im Sommerflugplan nach Jerewan in Armenien (ab 31. März, montags, freitags), die Strecke nach Pristina im Kosovo (ab 6. April, sonntags) wird von GP Aviation bedient.

Frequenzerhöhungen zu beliebten Zielen und enge Hub-Anbindung

Neben neuen Zielen erhöhen viele Fluggesellschaften Frequenzen zu stark nachgefragten touristischen Zielen. Eurowings bietet im neuen Sommerflugplan unter anderem mehr Flüge zu den spanischen Zielen Málaga, Alicante und Burgas, nach Thessaloniki und Heraklion in Griechenland sowie auch nach Olbia auf der italienischen Insel Sardinien an. Höhere Frequenzen gibt es auch in der Türkei, hier steuert künftig beispielsweise SunExpress Antalya noch häufiger an.

Der Köln Bonn Airport bietet darüber hinaus auch eine enge Anbindung an internationale Drehkreuze. Täglich gibt es mehrere Flüge zu den Hubs in München, Istanbul, London-Heathrow, Wien und Zürich. Somit haben Reisende bequeme Umsteigemöglichkeiten zu Zielen in aller Welt.

Der Sommerflugplan ist bis zum 26. Oktober 2025 gültig.

Flughafen Köln/Bonn