Pilatus Aircraft meldet kleinen Gewinn

Trotz eines starken Umsatzrückgangs ist es dem Schweizerischen Flugzeugbauer gelungen einen kleinen Gewinn zu erwirtschaften.

Der Umsatz schwächte sich von 781 Millionen Franken auf 593 Franken ab. Der Gewinn vor Steuern und Abschreibungen ging von 108 Millionen Franken auf 38 Millionen Franken zurück. Der Cash Flow verschlechterte sich im Geschäftsjahr 2012 um 71 Millionen auf 52 Millionen Franken. Das Erfreuliche an dem erwirtschafteten Resultat ist die positive Entwicklung bei den Aufträgen, das Arbeitsvolumen stieg von 325 Millionen Franken auf 2.426 Millionen Franken, was einem Arbeitsvorrat von rund vier Jahren entspricht. Pilatus konnte im Berichtsjahr 2012 86 Flugzeuge ausliefern, ein Jahr zuvor waren es 87 Maschinen.