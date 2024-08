Jubiläumspassagier am Flughafen Memmingen

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Am 13. August 2024 konnte der Flughafen Memmingen den 20 Millionsten Passagier feiern, dieser Meilenstein wurde nach 17 zivilen Betriebsjahren erreicht.

Der 13. hat ihr Glück gebracht! Denn als Kassandra Sunjic am Dienstag, 13. August, in Dubrovnik mit ihrer Familie in eine Ryanair-Maschine stieg, wusste sie nicht, dass sie Stunden später den Flughafen Memmingen mit einem Blumenstrauß sowie Gutscheinen für kostenloses Parken und einen Flug mit Ryanair verlassen wird. Denn: Die 33-jährige Kinderpflegerin aus dem baden-württembergischen Denkendorf ist der 20-millionste Passagier, der in der nunmehr 17-jährigen Flug-Geschichte des führenden Low Cost Airports in Süddeutschland gestartet oder gelandet ist. Obendrein feiern Ryanair und der Airport ein weiteres Jubiläum.

20 millionster Passagier am Flughafen Memmingen (v.l.n.r Ralf Schmid, Kassandra Sunjic mit Familie, Marcel Schütz, Director Aviation)

20 Millionen Passagiere in 17 Jahren! „Das haben wir zu Beginn unserer Arbeit nicht zu träumen gewagt“, berichtet Flughafen Geschäftsführer Ralf Schmid, der die Geschicke des Airports seit dessen ersten Tagen maßgeblich gelenkt hat. „Allen Zweifeln und Widerständen zum Trotz haben wir uns als stabile Größe in der deutschen Luftfahrt etabliert.“ Dass FMM, wie das internationale Kürzel des höchstgelegenen Verkehrsflughafens Deutschland lautet, mittlerweile Platz zehn in der Hitparade der nationalen Airports einnimmt, sei zudem eine weitere Bestätigung der guten Arbeit, die von der gesamten Mannschaft geleistet werde. Der Dank Schmids gilt auch den Airline-Partnern des Flughafens – in erster Linie den Fluggesellschaften Ryanair und Wizz Air. Am 29. April 2009 startete die irische Fluggesellschaft Ryanair ihren Betrieb in Memmingen, für den sie mittlerweile vier Maschine fest vor Ort stationiert hat. Erst vor kurzem konnte die Airline hier einen eigenen Rekord verbuchen. Denn sie beförderte den 10-millionsten Passagier von und nach Memmingen.

Die Zahl seiner Fluggäste zu verdoppeln, gelang dem Flughafen Memmingen innerhalb von weniger als sechs Jahren. Denn im Dezember 2018 wurde in Memmingen Passagier Nummer zehn Millionen begrüßt. 2024, da ist sich das Flughafen-Management sicher, werde die Zahl der Fluggäste mühelos die Drei-Millionen-Grenze überwinden. Dazu tragen ständig neue Angebote – jüngstes Beispiel sind die neuen Strecken von Memmingen nach Budapest & Manchester – bei und die Tatsache, dass die Fluggesellschaften auf beliebten Strecken ihre Kapazitäten ausbauen.