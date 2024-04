Ryanair ab dem Flughafen Klagenfurt

Ryanair Boeing 737-8 (Foto: Ryanair)

Ryanair feierte am 17. April 2024 den Beginn ihres Sommerflugplans 2024 am Flughafen Klagenfurt mit 14 wöchentlichen Flügen zu drei spannenden Destinationen.

Ryanair setzt ab dem Flughafen Klagenfurt auf die Destinationen Alicante, London und Palma - und bietet damit allen Kärntnerinnen und Kärntnern sowie Besuchern eine unschlagbare Auswahl zu den günstigsten Tarifen für ihren Sommerurlaub 2024.

Der Ryanair Sommerflugplan 2024 für den Flughafen Klagenfurt bietet:

3 Routen: Alicante, London, Palma de Mallorca

14 wöchentliche Flüge

Verkehrswachstum auf über 90.000 Passagiere pro Jahr

„Ryanair freut sich, den Beginn des Klagenfurter Sommerflugplans mit 14 wöchentlichen Flügen zu 3 spannenden Destinationen, Alicante, London und Palma bekannt zu geben - die sich alle im Vorfeld der Sommersaison phänomenal entwickelt haben. Der Sommerflugplan 2024 von Ryanair nach Klagenfurt ist ab sofort unter ryanair.com buchbar. Wir freuen uns darauf, im Jahr 2024 noch mehr Kärntnerinnen und Kärntner an Bord der Ryanair Flüge nach/von Klagenfurt begrüßen zu dürfen“, so Andreas Gruber von Ryanair in Klagenfurt.

Auch Maximilian Wildt, Flughafen Klagenfurt, unterstreicht die gute Zusammenarbeit mit Ryanair: „Ryanair ist ein wichtiger Partner für unseren Flughafen. Mit Alicante, London und Palma de Mallorca haben wir im Sommer wieder ein sehr attraktives Angebot. Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Ryanair zu verstärken und sind zuversichtlich, dass in naher Zukunft noch mehr interessante Destinationen direkt ab dem Flughafen Klagenfurt angeboten werden.“