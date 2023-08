JetBlue publiziert Jahreszahlen

JetBlue Airways Corp. hat heute die Bilanzen für das vierte Quartal und das gesamte Jahr 2009 veröffentlicht.

Der Gewinn vor Steuern belief sich im vierten Quartal auf US$20 Millionen. In der Vergleichsperiode des Vorjahres hatte die Airline einen Verlust von US$51 Millionen einstecken müssen. Der Nettogewinn betrug elf Millionen US Dollar. Für das ganze Jahr meldete JetBlue einen Gewinn vor Steuern von US$99 Millionen, während sie 2008 mit einem Verlust von US$90 Millionen abschliessen musste. Netto verdiente die Airline 58 Millionen Dollar. Im vierten Quartal stieg der Verkehr um 7,4 Prozent auf 6,3 Milliarden RPMs, begleitet von einer Vergrösserung der Kapazität um 6,3 Prozent, woraus sich eine Auslastung von 79,4 Prozent ergab, ein Plus von 0,8 Prozentpunkten. Der Yield pro Passagiermeile schrumpfte um fünf Prozent auf 11,62 Cents. JetBlue will ihre Kapazität im ersten Quartal um sechs bis acht Prozent vergrössern, im ganzen Jahr um fünf bis sieben Prozent.