Qantas Ingenieure drohen mit Streik

Die Senior Techniker der australischen Airline Qantas haben angedroht, die Arbeit niederzulegen.

Sollten die anhaltenden Unstimmigkeiten zwischen der Geschäftsleitung und der Gewerkschaft der Ingenieure nicht bereinigt werden, wollen die Techniker innerhalb der nächsten Woche in den Streik treten. An einem Meeting haben die Arbeiter bestimmt, dass sie ab der nächsten Woche keine Überstunden mehr leisten werden. Die Gewerkschaft fordert neue Richtlinien beim Belastungsmanagement, doch Qantas meinte, das Hauptanliegen sei eine Lohnerhöhung von 30 Prozent, eine Forderung die gemäss dem Sprecher der Airline, David Epstein völlig unangemessen sei. Rundherum sei bei den Konkurrentinnen von Lohneinfrierungen die Rede.

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