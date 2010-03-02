Qantas CFO geht

Der CFO der Qantas Airways, Colin Storrie, tritt per 5. März 2010 aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurück.

Die Airline hat nun CFO Gareth Evans zum Interim Gruppenleiter Finanzen ernannt, während sie nach einem geeigneten Ersatz für Storrie sucht. Storrie wurde im September 2008 zum CFO gewählt und will nun mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und sich gesundheitlich schonen. Er zeigte sich überzeugt, dass Qantas in guten Händen sei. CEO Alan Joyce meinte, Qantas habe es Storrie zu verdanken, dass sie trotz Krise mit einer starken Bilanz und kleinerern Kosten pro Einheit dastehe.