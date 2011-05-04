Qantas mit mehr Passagieren

Im März 2011 stiegen bei Qantas und den Tochterunternehmen 3,735 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Zunahme von 4,8 Prozent.

Der Konzern baute das Angebot gegenüber dem Vorjahresmärz um 7,3 Prozent auf 11,4 Milliarden Sitzplatzkilometer aus, die Nachfrage stieg um 3,3 Prozent auf 8,722 Milliarden Sitzplatzkilometer an. Die Auslastung der Flugzeuge verschlechterte sich von 79,5 auf 76,5 Prozentpunkte. In der Quantas Gruppe fliegen Qantas, Qantas Link und Jetstar.