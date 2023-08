Jet will Boeing Bestellung stornieren

Jet Airways verhandelt mit Boeing darüber, die Bestellung einer Boeing 777 rückgängig machen zu können.

Die Maschine sollte im August an die indische Airline ausgeliefert werden. Gefragt, ob sie die Bestellung stornieren lassen will, antwortete ein Sprecher etwas verwirrend: „Jet Airways erwartet die Lieferung einer Boeing 777 im Juli. Wir sind zurzeit in Verhandlungen mit Boeing über diese Angelegenheit.“ Die Fluggesellschaft hat bislang bereits 20 Prozent ihrer Kapazität gekürzt und plant weitere Reduktionen von zehn Prozent.