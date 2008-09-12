Jet Airways will trotz Verlust an Spitze

Jet Airways erwartet auch im laufenden Finanzjahr Verluste, will aber trotzdem am Indiens Spitze.

Jet Airways erwartet auch im laufenden Finanzjahr Verluste, will aber trotzdem an Indiens Spitze.

Jet verlor im Finanzjahr bis ende März USD 100 Millionen. Wolfgang Prock-Schauer, Jet CEO, rechnet aber damit, dass sie Air India den Platz als führende indische Fluggesellschaft streitig machen wird. „Wir werden alle Strecken weiter fliegen und international expandieren. Unser Umsatz wird in diesem Jahr USD 4 Milliarden erreichen, damit sind wir die grösste Airline Indiens,“ sagte Prock-Schauer.

Alle indischen Fluggesellschaften stehen zurzeit unter Druck. „Ich denke, es werden nur drei grosse Fluggesellschaften überleben: Jet, Air India und Kingfisher. Daneben vielleicht noch zwei LCCs,“ sagte Prock-Schauer.

Im letzten Finanzjahr beförderte Jet 14 Millionen Passagiere und für das laufende Jahr wird ein Anstieg um 15 Prozent erwartet. Neben Brüssel will Jet einen weiteren europäischen Hub bauen. Auch Indiens Flughäfen können dank Verbesserungen in der Infrastruktur bald als Hubs dienen.