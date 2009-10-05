Jet vermietet evtl. Boeing 777

Nachdem Air India angekündigt hat, sieben ihrer Flugzeuge auswärts vermieten zu wollen, scheint auch Jet Airways Interesse daran zu haben, zwei ihrer Boeing 777 vorübergehend an Dritte zu vergeben.

Man befände sich in Gesprächen mit Oman Air und Etihad. Jet Airways wolle die beiden Flugzeuge im Rahmen eines Wet-Leasings für mindestens sechs Monate vergeben, die Entscheidung solle schon bald gefällt werden. Ein Sprecher der Airline bestätigte zwar, dass Gespräche stattfänden, wollte aber keine weiteren Details preisgeben. Oman Air betreibt bereits seit Mai zwei von Jet Airways A330-200 Flugzeugen unter einem Wet-Lease Vertrag mit einer Dauer von sechs Monaten. Im Februar unterzeichnete Gulf Air ein Abkommen mit Jet Airways für vier Flugzeuge auf Wet-Lease Basis während sechs Monaten mit Option auf eine Umwandlung in drei Jahre Dry-Leasing.