Jet Airways vertieft Verlust

Indiens zweitgrösste Airline Jet Airways bleibt trotz grösserem Quartalsverlust zuversichtlich, dass die Nachfrage und der Yield in den nächsten sechs Monaten steigen wird.

Indiens zweitgrösste Airline Jet Airways bleibt trotz grösserem Quartalsverlust zuversichtlich, dass die Nachfrage und der Yield in den nächsten sechs Monaten steigen werden.