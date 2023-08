Genf darf Airbus A380 empfangen

Nach Zürich wird auch der Flughafen Genf auf seine Airbus A380 Tauglichkeit überprüft.

Am Donnerstag, dem 21. Januar 2010, wird der Super Jumbo von Airbus bei seinem Rückflug von Zürich nach Toulouse einen Zwischenstopp in Genf machen und dem zweiten Schweizer Landesflughafen einen Besuch abstatten. Nach Angaben des Flughafen Genfs wird der A380 gegen 11 Uhr Lokalzeit in Genf landen und kurz vor 16 Uhr seinen Rückflug an den Hauptsitz Toulouse antreten. Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Homepage des Genfer Flughafens. Link: www.gva.ch/plan-A380