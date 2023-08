Jean-Cyril Spinetta tritt als CEO zurück

Jean-Cyril Spinetta führte während 11 Jahren die Geschicke von Air France und später Air France KLM. Unter ihm wurde die Fusion der beiden Airlines Air France und KLM durchgeführt.

Air France KLM ist am Umsatz gemessen die größte Fluggesellschaft auf der Welt. An diesem Erfolg war Jean-Cyril Spinetta maßgebend beteiligt. Air France schloss sich in seiner Zeit als Geschäftsführer mit der niederländischen Fluggesellschaft KLM zur größten Airline Europas zusammen und nahm die Führungsrolle in der Allianz Sky Team ein. Jean-Cyrill Spinetta wird als CEO seinem Stellvertreter Pierre-Henri Gourgeon Platz machen. Ab nächstem Jahr widmet sich der erfolgsverwöhnte Chef alleinig dem Verwaltungsratspräsidium im Konzern.