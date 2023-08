JAL zahlt Kredite in 2 Jahren zurück

Japan Airlines JAL Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Japan Airlines hat eingewilligt den Kredit von US$3,97 Milliarden, den sie im März erhalten soll, innerhalb von zwei Jahren zurückzuzahlen.

Ursprünglich war von einer sieben Jahres Frist die Rede gewesen, doch die Gläubiger erhoben Einspruch gegen diesen Vorschlag und forderten stattdessen eine Rückzahlung bis Januar 2013. Es ist vorgesehen, dass auch die Unterstützung der staatlichen Enterprise Turnaround Initiative Corporation (ETIC) zu diesem Zeitpunkt beendet wird. Japan Airlines, welche mit dem Darlehen andere Kreditoren entschädigen will, wird wohl auch diesen in zwei Jahren auf ähnliche Weise begleichen müssen. Die fünf Banken, welche ihre Beiträge an JAL im Rahmen des Restrukturierungsplans auf rund US$ 3,47 Milliarden erweitert haben, sollen dieses Mal US$372 Millionen bis US$496 Millionen ausleihen. JAL Vorsitzender Kazuo Inamori soll die Verantwortlichen der Banken ab dieser Woche einzeln zu Gesprächen treffen.