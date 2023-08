Inspektionen an Boeing 747-400 bei Qantas

Erste Untersuchungserkenntnisse des Vorfalles mit einer Boeing 747-400 von Qantas führen dazu, dass die Sauerstoff Flaschen überprüft werden müssen.

Nach der Notlandung einer Boeing 747-400 der australischen Fluggesellschaft Quantas wegen eines immensen Loches im Rumpf, haben die Ermittlungsbehörden erste Hinweise auf die Ursache bekannt gegeben.

Es bestehe die Möglichkeit, dass während des Fluges ein Zylinder einer Sauerstofflasche explodiert sei, sagte ein Sprecher der australischen Luftfahrtsicherheitsbehörde CASA. Die CASA hat die sofortige Untersuchung aller Sauerstofflaschen der 30 Maschinen umfassenden Quantas 747-Flotte angeordnet, betonte jedoch, dass es sich erst um einen Vermutung handle. Seit Samstag untersuchen Techniker der CASA und ein Team von Boeing die Unglücksmaschine.

Bei den besagten Sauerstofflaschen handelt es sich um die Quelle des Sauerstoffzuführungssystems für die Cockpitbesatzung, welche die Piloten bei einem Druckabfall oder bei Feuer über die Sauerstoffmasken mit dem Lebensnotwendigen Gas versorgen müssen.

Ein Terroranschlag kann nach dem jetzigen Erkenntnisstand ausgeschlossen werden. Passagiere des Flugs QF30 von London über Hongkong nach Melbourne hatten von einem lauten Knall berichtet, dem ein Druckabfall folgte.

An Bord befanden sich 346 Passagiere und 19 Besatzungsmitglieder. Nach dem Druckabfall in der Kabine leiteten die Piloten sofort den Notsinkflug ein. Das Großraumflugzeug sank innerhalb kürzester Zeit 7.000 Meter ab. Die Jumbo Besatzung landete die 747 anschließend sicher in Manila.