Neuer Online-Auftritt von Kassel Airport

Kassel Airport Web (Foto: Screenshot)

Ab sofort geht Kassel Airport mit einer neuen Website online. Unter der Adresse www.kassel-airport.aero finden Nutzer den an das neue Erscheinungsbild angepassten Webauftritt.

Mit der Relaunch der neuen Domain geht der Nordhessische Flughafen nun den nächsten, konsequenten Schritt zum neuen Markenauftritt als Kassel Airport. Die neue Website ist Teil einer Vertriebs- und Marketingstrategie zur neuen Markenpositionierung des Flughafens. Die optimierte Navigation durch die Gliederung in die fünf Geschäftsbereiche Flüge & Urlaubsangebote, Business Aviation, Freizeit & Sport, Event-Service und Aviation Industry Park, erleichtert den Zugriff auf die einzelnen Servicebereiche mit wenigen Mausklicks. Auf Basis gängiger Technologie und Usability wurde die Seite full response, sprich für die komfortable Verwendung auf allen mobilen Endgeräten, konzipiert.

Ein besonderer Schwerpunkt wurde auf die Darstellung der Reiseangebote von Reiseveranstaltern und Reisebüro-Partnern gelegt. Als aktiver Absatzmittler verfolgt Kassel Airport das Ziel, für jedes Produkt seiner Partner die besten Marktzugänge zu schaffen und diese benutzerfreundlich und übersichtlich zu bündeln.

Andreas Blass, Leiter Vertrieb und Marketing sagt: „Die Resonanz der Fluggäste, die Kassel Airport nutzen, ist rundum positiv. Das zeigen wir auch auf der Website anhand von O-Tönen realer Reisender, die die Vorzüge des Verkehrsflughafens belegen. Ergänzend dazu identifiziert sich auch die nordhessische Wirtschaft und Region mit dem Airport und belegt dies ebenfalls auf der Website durch klare Statements. Zusätzlich präsentieren wir zahlreiche, tagesaktuelle Reise- und Flugangebote ab Kassel, um noch mehr zufriedene Fluggäste zu gewinnen und unseren Partnern gegenseitige Unterstützung zu bieten.“

Die Website präsentiert sich zeitgemäß mit plakativen Teasern, die dem Nutzer den Schnelleinstieg in für ihn relevante Menüpunkte erleichtern. Auf der Startseite finden Interessierte aktuelle Reiseangebote, News sowie Flugdaten in Echtzeit-Darstellung. „Mit diesem neuen Feature sind wir dem Wunsch unserer Nutzer nach einer optimierten Darstellung der Ankunft- und Abflugzeiten nachgekommen“, so Andreas Blass.

Im Bereich Flüge & Urlaubsangebote finden Besucher und Fluggäste bequem und übersichtlich alle relevanten Informationen zu Flugzielen und Fluggesellschaften, Check-In und Gepäck sowie Anreise und Parkmöglichkeiten am Kassel Airport.

Robert Köster, Inhaber von Roberts, einer Agentur für vertriebsorientierte Markenbildung, der mit seinem Team auch den Airport-Partner Kassel Marketing betreut und Unternehmen international im Vertrieb unterstützt, zeichnet für die Website verantwortlich: „Die Vertriebsunterstützung der regionalen Partner ist der Kern in der Gesamtausrichtung von Kassel Airport. Die ersten Maßnahmen greifen und zeigen, dass wir in der Region noch viel erreichen können. Mit diesen Erfolgen können wir weitere Airlines überzeugen, nach Kassel zu kommen.“ Kassel Airport definiert seine Aufgabe folglich: „Wir setzen alle uns zur Verfügung stehende Kraft in die regionale Verkaufsförderung und in den regionalen Vertrieb der Produkte unserer Airlines und Reiseanbieter.“ Die neue Website ist dafür ein wichtiger Baustein.

Aktuell bietet Kassel Airport die Informationen in deutscher Sprache an. Eine englische Version und weitere Übersetzungen werden bedarfsgerecht nachgeliefert.

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