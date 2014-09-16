Airport Kassel-Calden erweitert Webauftritt

Die Flughafen GmbH Kassel hat am 15. September 2014 Ihre Website um eine neue Online Buchungsplattform für Reisende ab Kassel-Calden erweitert.

Ab sofort haben Urlauber rund um die Uhr die Möglichkeit, sich über Flüge, Pauschalreisen, Last Minute Angebote, Hotels und Mietwagen zu informieren und diese direkt online zu buchen. „Wir freuen uns, unseren Kunden ab sofort neben der Informations- und Buchungsmöglichkeit über die renommierten Reisebüros einen weiteren Service anbieten zu können. Wir gehen hiermit auf den vielfachen Wunsch unserer Kunden ein“, erklärt Ralf Schustereder, Geschäftsführer der Flughafen GmbH Kassel.

www.flughafenkassel.de