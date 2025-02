Flughafen Kassel hat große Bedeutung

Der Flughafen Kassel spielt eine zentrale Rolle als Wirtschafts- und Standortfaktor für die nachhaltige Entwicklung der Region Nordhessen.

Dies ist das zentrale Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie, die am Montag (03.02.2025) am Flughafen Kassel vorgestellt wurde. Die Untersuchung wurde von Prof. Dr. Richard Klophaus vom Zentrum für Recht und Wirtschaft des Luftverkehrs (ZFL) durchgeführt und beleuchtet die regionalökonomische Bedeutung des Flughafens sowie seine Perspektiven.

„Die ZFL-Studie stellt eine wichtige Bestätigung für eine erfolgreiche Weiterentwicklung unseres Flughafens dar“, erklärt Lars Ernst, Geschäftsführer der Flughafen GmbH Kassel. „Sie zeigt, dass der Flughafen für die wirtschaftliche Entwicklung in Nordhessen eine bedeutende Rolle spielt. Volkswirtschaftlich betrachtet ist der Kassel Airport schon jetzt ein großer Gewinn für die Region.“

Stärkung der regionalen Wirtschaft und Schaffung von Arbeitsplätzen

Die Studie verdeutlicht den erheblichen Beitrag des Flughafens zur regionalen Wertschöpfung und Beschäftigung. Im Jahr 2024 waren am Flughafen Kassel 1.287 direkte Arbeitsplätze in 40 Unternehmen angesiedelt, was einen Anstieg von rund 83 Prozent im Vergleich zu 2012, dem Jahr vor Eröffnung des Regionalflughafens, darstellt. Insgesamt waren 3.432 direkte, indirekte und induzierte Arbeitsplätze mit der Flughafenaktivität verbunden. Die gesamtwirtschaftliche Bruttowertschöpfung des Wirtschaftsstandortes Flughafens belief sich 2024 auf 291,0 Millionen Euro, davon entfielen allein 93,4 Millionen Euro auf die Leistungserstellung direkt am Flughafen. Die gesamtwirtschaftliche Bruttowertschöpfung führte zu Steuermehreinnahmen in Höhe von 72,6 Millionen Euro, wovon ein Großteil dem Land Hessen und den anderen Gesellschaftern der Flughafen GmbH Kassel zugutekommt. Die Steuereinnahmen für die öffentlichen Haushalte übertreffen damit deutlich die jährlichen Kosten des Flughafenbetriebs.

Der Flughafenstandort leistet einen Mehrwert für die Region Nordhessen: 2.133 Arbeitsplätze und eine Bruttowertschöpfung von 171,6 Mio. € aus den gesamtwirtschaftlichen Effekten.

„Kassel Airport ist ein wichtiges Infrastrukturprojekt, er schafft Arbeitsplätze und sorgt für Steuereinnahmen. Für jeden Euro, den wir als Land für die betriebswirtschaftlichen Kosten aufwenden, bekommen wir drei bis vier Euro zurück. Das ist ein gutes Geschäft. Die Umwegrentabilität für die öffentliche Hand zeigt, dass man mit dem verkürzten Blick auf die Anzahl von Urlaubsflügen dem volkswirtschaftlichen Nutzen des Flughafenstandortes nicht gerecht wird. Das zeigt die aktuelle Studie eindeutig und gut nachvollziehbar“, sagt Hessens Finanzstaatssekretär Uwe Becker als Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen GmbH Kassel.

Prof. Dr. Richard Klophaus, ZFL: „Trotz eines aktuell nicht profitablen Flugbetriebs bietet der Flughafen Kassel durch seine Rolle als Verkehrsinfrastruktur und Gewerbegebiet entscheidende wirtschaftliche Impulse für die Region, die durch innovative Konzepte wie Regionalflüge und Elektroflugzeuge weiter gestärkt werden können.“

Kassel Airport als wichtiger Standortfaktor für Nordhessen

Der nordhessische Flughafen bringt auch perspektivisch weiter zusätzliche Beschäftigung ein, die durch die Umwandlung des ehemaligen Verkehrslandeplatzes in ein Gewerbegebiet entstehen wird. Einige Unternehmen konnten durch die Umsiedlung expandieren und erheblich an Größe gewinnen. Beschäftigtenzahlen sind dadurch enorm angestiegen. Die weitere Ansiedlung, Erweiterung und Aufrechterhaltung von Unternehmen in Nordhessen hängen meist auch von der direkten Nähe zum Flughafen ab. Die Vermarktung des neuen Gewerbegebietes setzt ebenfalls auf die Vorteile eines Standortes an einem Verkehrsflughafen.

