In Köln Bonn fallen 86 Flüge aus

easyJet am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Wegen des Streiks der Gewerkschaft ver.di kommt es am Flughafen Köln-Bonn zu erheblichen Beeinträchtigungen des Flugbetriebs und zahlreichen Flugstreichungen.

Im Streikzeitraum, der laut ver.di am heutigen Mittwochabend um 21 Uhr beginnen und am morgigen Donnerstagabend um 24 Uhr enden soll, finden in Köln/Bonn nach aktuellem Stand (18:00 Uhr) 86 Passagierflüge (46 Starts, 40 Landungen) nicht statt. Es kann darüber hinaus zu weiteren Flugstreichungen oder Umleitungen kommen. Regulär geplant waren für den Streikzeitraum insgesamt 113 Passagierflüge (53 Starts, 60 Landungen).

Passagiere, die für Donnerstag einen Flug von oder nach Köln/Bonn gebucht haben, werden dringend gebeten, sich bei ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter nach dem Status ihres Fluges zu erkundigen, bevor sie zum Flughafen anreisen.

Die Gewerkschaft ver.di hat angesichts laufender Tarifverhandlungen für die Mitarbeitenden in der Luftsicherheit das Sicherheitspersonal an mehreren deutschen Flughäfen zu Streiks aufgerufen, darunter auch am Flughafen Köln/Bonn. Laut Gewerkschaft ist das Sicherheitspersonal an den Passagier-Kontrollstellen aufgerufen, die Arbeit von Mittwochabend, 21 Uhr, bis Donnerstagabend, 24 Uhr, niederzulegen. Der Streik der Mitarbeitenden an den Personal- und Warenkontrollen soll ver.di zufolge am Mittwochabend, 22 Uhr, beginnen und bis Donnerstagabend, 24 Uhr, andauern.