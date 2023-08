Iberia mit schlechterer Auslastung

Im September 2009 hat sich die durchschnittliche Auslastung der Iberia Maschinen von 80,6 Prozent auf 79 Prozent verschlechtert.

Die spanische Fluggesellschaft schränkte ihr Angebot gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,3 Prozent nach unten ein und bot im September 2009 übers ganze Streckennetz gesehen 5,155 Milliarden Sitzplatzkilometer an. Nachgefragt wurden im September 2009 4,071 Milliarden Sitzplatzkilometer, dies entspricht einem Rückgang von 8,1 Prozent. Am stärksten litt bei Iberia das Langstreckengeschäft gefolgt von der Nachfrage nach Inlandflügen, in diesen beiden Segmenten ging die Nachfrage um 9 Prozent zurück. Iberia meldet zudem schlechtere Buchungszahlen bei den Geschäftsreisekunden in der Business Klasse, diese Entwicklung könnte bei Iberia zu einem schlechten Jahresabschluss führen. Die Auslastung bei Iberia liegt deutlich unter den grossen Mitstreitern in Europa und könnte zu erhöhten Druck führen, mehr Kapazitäten vom Markt zu nehmen.