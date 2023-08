ILFC storniert möglicherweise Airbus Bestellung

Das Unternehmen International Lease Finance (ILFC) könnte ihre Bestellung über zehn A380 Superjumbos zurückziehen.

Berichten der Süddeutschen Zeitung zufolge soll CEO Steven Udvar-Hazy an der IATA Konferenz in Kuala Lumpur gesagt haben, ILFC könnte den Auftrag zwischen Januar und Juni 2010 löschen, ohne eine Strafe zahlen zu müssen. Airbus selber hat davon noch nichts gehört. Im letzten Monat hatte die Flugzeugherstellerin ihr Lieferziel für das Jahr 2009 für die A380 Superjumbos von 18 auf 14 gekürzt. Udvar-Hazy sagte ausserdem, ILFC befände sich in Verhandlungen über weitere Flugzeuge von Airbus und auch Boeing.