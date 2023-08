IAM hat Streik begonnen

Nachdem keine weiteren Gespräche mit Boeing zustande gekommen waren, hat die International Assn. Of Machinists (IAM) gestern die Arbeit niedergelegt.

Schätzungen zufolge kostet ein Streik der Arbeiter Boeing im Monat US$ 2,8 Milliarden. IAM Präsident Tom Buffenbarger meinte, Boeing verfüge über ungefähr US$ 10 Milliarden Cash, also habe die Firma theoretisch drei Monate und eine Woche Zeit, mit den Arbeitern einig zu werden. Boeing schätzt, dass ein einmonatiger Streik die Auslieferung von 30 737s, sieben 777s, einer 747 und einer 767 verhindern, sowie die Lieferung 25 787s verzögern werde. Der erste Flug des bereits verspäteten Dreamliner 787 soll sich nun weiter ins nächste Jahr hinein verschieben.