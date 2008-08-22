Boeing will Streik abwenden
Boeing gerät bei den Verhandlungen mit ihrer grössten Gewerkschaft mächtig unter Druck, diese droht mit Streik, was das Dreamliner Programm noch weiter verspäten würde.
Boeing gerät bei den Verhandlungen mit ihrer grössten Gewerkschaft mächtig unter Druck, diese droht mit Streik, wodurch sich das Dreamliner Programm noch weiter verspäten würde.
Analysten schätzen das Risiko eines Streiks auf 60 bis 70 Prozent. Die Verträge von 27.000 Arbeitern laufen am 3. September aus, nun hat die Gewerkschaft aufgrund der sehr guten Jahresabschlüsse von Boeing seit 2004 Anspruch auf Lohnerhöhung angemeldet. Die Gespräche begannen am 9. Mai und betreffen die Verträge mit Arbeitern in Washington, Oregon und Kansas. Sollten die Verhandlungen keine Verbesserung für die Angestellten bringen und der Streik nicht abgewendet werden können, hat dies nicht nur Auswirkungen auf die ohnehin schon verspätete Produktion des 787 Dreamliner, sondern gefährdet auch die Marktführerposition gegenüber Airbus..