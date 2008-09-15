Boeings CEO pokert um die Zukunft des Unternehmens

Boeings CEO Jim McNerney verwettet seine Karriere darauf, dass der Weltgrösste Flugzeughersteller die Streiks der Gewerkschaften überstehen und stärker daraus hervorgehen wird.

Boeings CEO Jim McNerney verwettet seine Karriere darauf, dass der Weltgrösste Flugzeughersteller den Streik der Gewerkschaft überstehen und stärker daraus hervorgehen wird.

Das Ergebnis der Verhandlungen mit der Gewerkschaft IAM wird die Zukunft von Boeing bestimmen. Boeing wird weiterhin, Arbeiten auslagern. „Wenn McNerney sich entscheiden muss, zwischen einem schnellen Ende des Streiks oder zu tun, was für das Unternehmen auf lange Sicht das Richtige ist, wird er das zweite wählen,“ sagte Luftfahrtanalyst Richard Aboulafia. „Er kann die Wettbewerbsfähigkeit von Boeing nicht aufs Spiel setzen.“

Die Wall Street steht auf der Seite von Boeing, die Kurse sind stabil. Der Streik, der das Unternehmen täglich USD 100 Millionen kostet, ist die grösste Herausforderung in der Karriere McNerneys. Seine Sporen verdiente er bei 3M und General Electric ab.